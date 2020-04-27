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Количество жертв COVID-19 перевалило за сто человек

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (898)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200427/30034654/kolichestvo-zhertv-COVID-19-perevalilo-za-sto-chelovek.html

Таким образом, общее количество смертей от осложнений, связанных с коронавирусом, достигло 101 случая.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В понедельник в Молдове были зафиксированы еще три смерти от осложнений, связанных с COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в понедельник скончался 64-летний житель Глодян. Он был госпитализирован 21 апреля в местную районную больницу. Мужчина страдал от сердечной недостаточности и системного васкулита. От осложнений скончалась еще одна жительница Глодян.  78-летняя женщина была госпитализирована 19 апреля, она страдала от рака кишечника и сахарного диабета.

Кроме того, зафиксирована еще одна смерть на левобережье Днестра. Там скончался 78-летний житель Тирасполя, у него были проблемы с сердцем.

В Молдове к настоящему моменту зарегистрировано 3 тысячи 408 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 925 человек выздоровели, а 101 скончался.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (898)

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