Количество жертв COVID-19 перевалило за сто человек

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В понедельник в Молдове были зафиксированы еще три смерти от осложнений, связанных с COVID-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в понедельник скончался 64-летний житель Глодян. Он был госпитализирован 21 апреля в местную районную больницу. Мужчина страдал от сердечной недостаточности и системного васкулита. От осложнений скончалась еще одна жительница Глодян. 78-летняя женщина была госпитализирована 19 апреля, она страдала от рака кишечника и сахарного диабета.

Кроме того, зафиксирована еще одна смерть на левобережье Днестра. Там скончался 78-летний житель Тирасполя, у него были проблемы с сердцем.

В Молдове к настоящему моменту зарегистрировано 3 тысячи 408 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 925 человек выздоровели, а 101 скончался.

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