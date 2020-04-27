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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов

Додон поблагодарил посла РФ за помощь, оказанную Молдове в трудную минуту

© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200427/30035288/dodon-poblagodaril-posla-rf-za-pomosch-okazannuyu-moldove-v-trudnuyu-minutu.html

Стороны обсудили многочисленные аспекты двусторонних отношении и также план мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и посол РФ в Молдове Олег Васнецов провели двустороннюю встречу. Стороны обсудили ситуацию, связанную с пандемией, а также различные аспекты двусторонних отношений. 

"Провели обмен мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений, а также обсудили пандемическую ситуацию в обоих государствах. Дипломат сообщил, что внимательно отслеживает и высоко оценивает действия властей РМ по управлению кризисной ситуацией, вызванной вирусом нового типа, и дал заверения в том, что Российская Федерация поддерживает эти шаги", - написал глава государства в соцсетях.

Додон поблагодарил российских партнеров и президента Российской Федерации Владимира Путина за помощь, оказанную Молдове в трудную минуту.

Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая.
© Sputnik / Александр Суру
Борт ВКС России доставил в Молдову груз из Китая

"В частности, привел пример бесплатно предоставленного российской стороной грузового самолета, на котором из Китая в Кишинев была перевезена партия медицинских средств защиты, столь нужных нашим людям. Поблагодарил также за кредит в размере 200 млн. евро, предоставленный Республике Молдова Российской Федерацией", - добавил он.

Стороны также обсудили план мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы, таких как посещение ветеранов на дому, реставрация монументов и благоустройство воинских захоронений.

Додон и Васнецов сошлись во мнении, что акции с участием большого числа людей следует перенести на более поздний срок, когда пандемия ослабнет и исчезнет риск инфицирования населения.

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