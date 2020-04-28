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Здание Конституционного суда Молдавии

В КС сообщили, когда рассмотрят запрос о конституционности российского займа

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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49901
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200428/30044306/ks-zapros-o-konstitucionnosti-rossijskogo-zajma.html

В Конституционном суде назначили дату заседания, на котором должен быть рассмотрен вопрос соответствия Главному закону страны соглашения с РФ о кредите.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Конституционный суд проведет заседание по вопросу российского кредита 7 мая, сообщили в пресс-службе КС.

В ведомстве подчеркнули, что во вторник суд признал допустимыми запросы ряда оппозиционных депутатов, касающихся ратификации соглашения с РФ о кредите в 200 миллионов евро, а также поправок к госбюджету. Рассматривать их будут на публичном заседании 7 мая.

Конституционный суд
© Sputnik / Miroslav Rotari
Оппозиция направила в КС несколько запросов: чего хотят депутаты
Соглашение о займе, напомним, было ратифицировано парламентом 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора. Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила выдвиженец Платформы "ДА" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

Затем 27 апреля еще две парламентские группы – фракция Платформы "ДА" и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые также хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе, как это сделала ранее фракция ПДС и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

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