В КС сообщили, когда рассмотрят запрос о конституционности российского займа

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Конституционный суд проведет заседание по вопросу российского кредита 7 мая, сообщили в пресс-службе КС.
В ведомстве подчеркнули, что во вторник суд признал допустимыми запросы ряда оппозиционных депутатов, касающихся ратификации соглашения с РФ о кредите в 200 миллионов евро, а также поправок к госбюджету. Рассматривать их будут на публичном заседании 7 мая.
В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.
Затем 27 апреля еще две парламентские группы – фракция Платформы "ДА" и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые также хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе, как это сделала ранее фракция ПДС и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".
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