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Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами

Венгрия оказывает Молдове помощь для борьбы с COVID-19

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200428/30044367/hungary-okazyvaet-moldove-pomosch-dlya-borby-s-covid-19.html

Республике были переданы 100 тысяч медицинских масок, а также 5 тысяч единиц средств личной защиты.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Глава МИДЕИ Олег Цуля и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто провели в Кишиневе встречу во вторник.

Флаги Молдовы и Турции
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Правительство Молдовы обратилось по двум разным каналам за помощью к Венгрии для управления кризисной ситуацией, спровоцированной COVID-19", - заявил Сийярто.

Венгерский министр добавил, что Венгрия закупила в Китае партию из 86 миллионов масок.

"Теперь мы оказались в ситуации, когда можем протянуть руку помощь коллегам", - сказал Сийярто.  

Глава МИДЕИ, в свою очередь, поблагодарил венгерского коллегу за передачу 100 тысяч медицинских масок, а также 5 тысяч единиц средств личной защиты для медиков.

"Венгрия также оказала нам помощь при возвращении наших сограждан на родину. Зеленые коридоры, организованные совместными усилиями помогли вернуть тысячи граждан в Молдову", - сообщил Цуля.

Это уже второй визит в Молдову главы внешнеполитического ведомства Венгрии. Первый он совершил в марте.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (912)

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