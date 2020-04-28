Ситуация накаляется: КС призвал молдавских политиков к конструктивному диалогу

Судьи Конституционного суда опровергли появившиеся в прессе и социальных сетях обвинения в политической ангажированности.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Конституционный суд опроверг обвинения в ангажированности и призвал политиков к спокойствию и конструктивному диалогу. Заявление с соответствующим содержанием было опубликовано на сайте структуры.

"В последние дни в медийном пространстве прозвучали различные заявления со стороны многих должностных лиц, которые формируют негативную атмосферу вокруг Конституционного суда", - гласит текст заявления.

Судьи решительно опровергли обвинения политической ангажированности.

"Подобные заявления провоцируют неконтролируемую социальную истерию и представляют угрозу функционированию демократии и правового государства. Они затрагивают не только авторитет КС, но и авторитет Молдовы перед международными партнерами", - заявили в суде.

Судьи КС призвали политиков, гражданское общество и средства массовой информации к конструктивном диалогу и взаимному уважению.

Во вторник суд признал допустимыми запросы ряда оппозиционных депутатов, касающихся ратификации соглашения с РФ о кредите в 200 миллионов евро, а также поправок к госбюджету. Рассматривать их будут на публичном заседании 7 мая.

Соглашение о займе, напомним, было ратифицировано парламентом 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора. Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила выдвиженец Платформы "ДА" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

Затем 27 апреля еще две парламентские группы – фракция Платформы "ДА" и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые также хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе, как это сделала ранее фракция ПДС и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

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