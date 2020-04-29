Коронавирус в Молдове: количество выздоровевших пациентов превысило тысячу

В среду утром глава Минздрава Виорика Думбрэвяну представила обновленные данные по заболеваемости в республике коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. В среду утром общее количество граждан, заразившихся COVID-19 составило 3 тысячи 638, из которых более тысячи уже выздоровели, заявила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"Всего было проведено 17 тысяч 228 тестов на выявление коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев достигло 3 тысяч 638", - отметила глава ведомства.

Она добавила, что у 26 пациентов состояние здоровья крайне тяжелое: они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Тяжелое состояние здоровья - у 218 пациентов. Среднее состояние - у 535 пациентов, у остальных - удовлетворительное.

Вместе с тем, по словам министра, к настоящему моменту выздоровели тысяча 114 человек.

В то же время число скончавшихся пациентов, у которых до этого выявили COVID-19, составляет 107.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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