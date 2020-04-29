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Министерство Обороны РМ

Глава Минобороны обратился к гражданам: нам необходима ваша поддержка

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (920)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200429/30059989/glava-minoborony-obratilsya-k-grazhdanam-nam-neobkhodima-vasha-podderzhka.html

К настоящему моменту свыше ста военнослужащих продолжают дежурить на постах, установленных на въездах в населенные пункты, где действует карантин.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Министр обороны Александр Пынзарь в среду обратился к жителям населенных пунктов, где действует режим карантина, введенный в связи с распространением коронавируса.

"Я прошу жителей этих населенных пунктов продемонстрировать уважение к нашим солдатам и подчиниться ограничениям, установленными властями. Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы вместе преодолеть этот сложный период", - написал Пынзарь в соцсетях.

"Я благодарю военных, которые последние две недели выполняли свой долг в селе Карахасань, района Штефан-Водэ", - добавил министр.

Карантин. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari.
Два села в районе Вулканешты закрыты на карантин: туда направлены военные
По его словам, к настоящему моменту свыше ста военнослужащих продолжают находиться на постах, установленных в селах Талмаза, Брынзены, Этулия и Чишмикиой, а также в городах Штефан-Водэ, Сороки и Глодяны. Во всех населенных пунктах действует режим карантина.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 638, выздоровело - тысяча 114 пациентов, а 107 человек скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (920)

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