В каких общественных местах можно находиться в период ЧП - ответ Госканцелярии

Лесопарки, детские, спортивные площадки и прочие места отдыха остаются закрытыми для посещения. Соблюдение социальной дистанции и нахождение в группах - не более трех человек, сохраняется.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила посещать только столичные парки, остальные места общественного пользования - закрыты. Об этом свидетельствует ответ, направленный государственной канцелярией офису народного адвоката.

Из документа следует, что согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 27 апреля разрешено находится в парках с некоторыми ограничениями: соблюдение социальной дистанции и нахождение в группах, не более трех человек.

"Сравнительный анализ ясно показывает, что нахождение в иных общественных местах по-прежнему запрещено. По мнению комиссии, эти территории продолжают представлять угрозу заражения", - гласит документ.

Тем временем, в офисе народного адвоката сообщили, что пояснение этого аспекта решения комиссии важно, чтобы избежать применения несоразмерных мер наказания в отношении граждан..

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova