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Парк.

В каких общественных местах можно находиться в период ЧП - ответ Госканцелярии

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
В Молдове
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Лесопарки, детские, спортивные площадки и прочие места отдыха остаются закрытыми для посещения. Соблюдение социальной дистанции и нахождение в группах - не более трех человек, сохраняется.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила посещать только столичные парки, остальные места общественного пользования - закрыты. Об этом свидетельствует ответ, направленный государственной канцелярией офису народного адвоката.

Как выглядят парки Кишинева во время чрезвычайного положения – видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Как выглядят парки Кишинева во время чрезвычайного положения – видео

Из документа следует, что согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 27 апреля разрешено находится в парках с некоторыми ограничениями: соблюдение социальной дистанции и нахождение в группах, не более трех человек.

"Сравнительный анализ ясно показывает, что нахождение в иных общественных местах по-прежнему запрещено. По мнению комиссии, эти территории продолжают представлять угрозу заражения", - гласит документ.

Тем временем, в офисе народного адвоката сообщили, что пояснение этого аспекта решения комиссии важно, чтобы избежать применения несоразмерных мер наказания в отношении граждан..

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (930)

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