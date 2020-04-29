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Национальный банк Молдовы

В Нацбанке проходят обыски: в прокуратуре рассказали, с чем они связаны

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Обыски в Молдове (120)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200429/30065350/v-natsbanke-prokhodyat-ocherednye-obyski.html

Следственные мероприятия проходят в Национальном банке Молдовы в рамках уголовного дела о банковской краже.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. В Национальном банке Молдовы в рамках уголовного дела о банковской краже в среду проходят обыски. Соответствующую информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру.

"В настоящий момент Антикоррупционная прокуратура проводит в Нацбанке обыски в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве", - заявила Виеру.

Предыдущие обыски в Нацбанке проходили в начале марта. Тогда бывшему главе НБМ Дорину Дрэгуцану было предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По аналогичным статьям проходят также бывшие и действующие представители руководства финансового регулятора.

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Тема:
Обыски в Молдове (120)

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