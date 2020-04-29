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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон провел встречу с представителями сектора HoReCa

© Sputnik / Алексей Дружинин
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200429/30066921/dodon-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-sektora-horeca.html

Участники встречи обсудили пути выхода экономической области из кризиса, спровоцированного распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в среду встречу с руководителями ассоциаций туристической отрасли и HoReCa.

"Как и обещал ранее, я приглашаю представителей каждого сектора национальной экономики для детального обсуждения ситуации в связи с пандемическим кризисом и поиска путей преодоления его последствий", - написал он в соцсетях.

 

Стороны пришли к выводу, что туризм и гостинично-ресторанный бизнес тесно взаимосвязаны. И потому они пострадали больше всего в Молдове.

"В то же время отметили, что для восстановления отрасли понадобится много времени и усилий, даже по истечении срока действия чрезвычайного положения", - добавил глава государства.

В итоге стороны согласились, что государство должно оказать посильную помощь для минимизации последствий кризиса.

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