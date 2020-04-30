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Самый точный прогноз погоды: чего ждать в мае

© Sputnik / Evghenii Panasenco
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (1106)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200430/30072226/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-chego-zhdat-v-mae.html

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КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В четверг молдавские синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, а в центральных районах возможны грозы. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +21 до +26 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +12 градусов.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений
Ветер — южный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

В последующие сутки погода существенно не изменится. Май начнется с такого же температурного режима. Днем 1 мая будет +20, +25, 2 и 3 мая - от +18 до +25. Следующая рабочая неделя начнется с +18, +23 градусов в дневные часы. 5 мая синоптики прогнозируют +16, +21 градус, а 6 мая - от +15 до +20.

В центральных и южных районах ежедневно до 4 мая включительно будут идти кратковременные грозовые дожди. А в северных районах они ожидаются до 6 мая.

Также в республике до 8 мая действует "желтый код" гидрологической опасности.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 30 апреля отмечают день святого Савватия и Зосима. В народе они считались покровителями пчел. Кстати, христиане очень уважали этих насекомых, поскольку, согласно Писанию, именно пчелы прилетели к распятому Иисусу на Голгофу и выпили пот, чтобы облегчить его страдания. Кроме того, считали, что именно пчелы первыми возвестили о Воскресении Иисуса.

В старину 30 апреля обращали внимание на то, на какие цветы сядут пчелы. Это означало, что именно данная культура даст хороший урожай.

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Тема:
Погода в Молдове (1106)

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