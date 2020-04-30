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Помощь от Румынии.

Румынские медики помогут молдавским в борьбе с COVID-19

© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200430/30085391/rumynskie-mediki-pomogut-moldavskim-v-borbe-s-covid-19.html

Вместе с официальной делегацией, возглавляемая министром иностранных дел Румынии, в Кишинев прибыли около полусотни специалистов, которые окажут содействие молдавской системе здравоохранения в борьбе с пандемией.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. В Молдову также будут доставлены около полумиллиона медицинских масок, 50 тысяч комбинезонов и других средств личной защиты, а также лекарства. Торжественная передача гуманитарной помощи состоялась в четверг.

"Мы рядом с вами. Правительство Румынии примет сегодня решение о выделении дополнительной помощи для Молдовы, в которую войдут средства личной защиты для борьбы COVID-19. Общая стоимость помощи составляет около 3,5 миллионов евро", - заявил глава внешнеполитического ведомства Румынии Богдан Ауреску.

Глава МИДЕИ Олег Цуля, в свою очередь, поблагодарил партнеров за помощь и подчеркнул, что она оказывается в условиях, когда и в самой Румынии бушует пандемия.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон поблагодарил посла РФ за помощь, оказанную Молдове в трудную минуту

"Эта помощь оказана в сложный период. Мы благодарим вас за 500 тысяч масок, 50 тысяч комбинезонов, лекарства, которые вы нам передали, они очень важны для наших больниц. Ваше решение еще раз доказывает солидарность Румынии с Молдовой", - подчеркнул Цуля.

В торжественной передаче гуманитарной помощи приняла участие и глава Минздрава Виорика Думбржвяну. 

"В течение многих лет Румыния поддерживала Молдову. Я признательная вам и благодарю вас за эту помощь, которая оказана в сложный период", - сказала она.

Передача гуманитарной помощи Республике Молдова от Ассоциации Китай-Европа.
© Photo : Facebook / Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
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Румынская делегация прибыла в Молдову в четверг утром по сухопутной границе. Медики, которые прибыли в Молдову, будут переброшены в больницы Кишинева, Бельц и Кагула. Они будут находится в Молдове в течение двух недель. 

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 897, выздоровело - тысяча 182 пациента, скончались - 116.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (942)

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