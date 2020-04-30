Румынские медики помогут молдавским в борьбе с COVID-19

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. В Молдову также будут доставлены около полумиллиона медицинских масок, 50 тысяч комбинезонов и других средств личной защиты, а также лекарства. Торжественная передача гуманитарной помощи состоялась в четверг.
"Мы рядом с вами. Правительство Румынии примет сегодня решение о выделении дополнительной помощи для Молдовы, в которую войдут средства личной защиты для борьбы COVID-19. Общая стоимость помощи составляет около 3,5 миллионов евро", - заявил глава внешнеполитического ведомства Румынии Богдан Ауреску.
Глава МИДЕИ Олег Цуля, в свою очередь, поблагодарил партнеров за помощь и подчеркнул, что она оказывается в условиях, когда и в самой Румынии бушует пандемия.
"Эта помощь оказана в сложный период. Мы благодарим вас за 500 тысяч масок, 50 тысяч комбинезонов, лекарства, которые вы нам передали, они очень важны для наших больниц. Ваше решение еще раз доказывает солидарность Румынии с Молдовой", - подчеркнул Цуля.
В торжественной передаче гуманитарной помощи приняла участие и глава Минздрава Виорика Думбржвяну.
"В течение многих лет Румыния поддерживала Молдову. Я признательная вам и благодарю вас за эту помощь, которая оказана в сложный период", - сказала она.
В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 897, выздоровело - тысяча 182 пациента, скончались - 116.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.
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