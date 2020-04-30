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Конституционный суд РМ.

Неприемлемое обращение: КС не рассмотрит заявление о штрафах в период ЧП

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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https://ru.sputnik.md/moldova/20200430/30087303/ks-ukazal-deputatu-na-dver-sud-ne-rassmotrit-zapros-o-shtrafakh-v-period-chp.html

Конституционный суд счел, что нет оснований для принятия к рассмотрению запроса депутата Платформы "ДА" Василе Нэстасе о приостановлении нормы, предусматривающей наказание за нарушение режима карантина.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Конституционный суд квалифицировали заявление народного избранника как "недостаточно аргументированное". Соответствующее решение было принято в четверг.

"Изучив запрос в части, предусматривающей приостановление нормы, а также его аргументацию, суд пришел к выводу, что автор ограничился ссылками на Закон о Конституционном суде", - гласит решение.

Судьи обратили внимание на то, что автор не аргументировал необходимость приостановления части закона, как и наличия возможной угрозы тем областям, которые регламентируются нормой.

"С учетом вышесказанного, суд считает необходимым отклонить запрос, как необоснованный", - гласит решение КС.

Депутат обратился в КС на этой неделе. Он запросил приостановить действие, в частности, ст. 76 Кодекса о правонарушениях. Она предусматривает наказание в виде штрафа вплоть до 25 тысяч леев за несоблюдение карантина.

Здание Конституционного суда Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Примечательно, что ранее с таким же запросом в Конституционный суд обратился и депутат Партии народного единства Октавиан Цыку. Он обвинил своего коллегу в плагиате. Нэстасе в свою очередь, обвинения опроверг, заявив, что запрос разрабатывался около двух недель, хоть и был подан на день позже.

В конце апреля Министерство внутренних дел отчиталось о сумме и количестве штрафов, выписанных за нарушение режима карантина. Цифры впечатляют, только за одну пасхальную ночь была составлены протоколы на 630 тысяч леев. А общая сумма штрафов за нарушение режима чрезвычайного положения, введенного 17 марта, составила почти 25 миллионов леев.

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