19:20 30 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Медицинский работник.

В Молдове подтверждены еще 126 случаев заражения COVID-19

© AP Photo / Manu Fernandez
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (942)
805 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200430/30087993/v-moldove-podtverzhdeny-esche-126-sluchaev-zarazheniya-covid-19.html

Таким образом, общее число людей, инфицированных коронавирусом, достигло в Республике Молдова 3827.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Только за минувшие сутки были зарегистрированы 126 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.

"После обработки 878 теста подтвердились 126 случая инфекции COVID-19", — заявила министр.

В этом смысле глава ведомства подчеркнула, что активных случаев 2600 - это с учетом выздоровевших пациентов и скончавшихся от осложнений, связанных с коронавирусом. 

Думбрэвяну добавила, что во всех зафиксированных случаях речь идет о внутренней передаче вируса. В Кишиневе зарегистрировано больше всего эпизодов – 49. В приднестровском регионе зафиксированы 17 случаев, Сынджерей – 12, Кагуле – 8, Бельцы – 6, Страшенах – 5, Дубоссарах – 4.

В Чадыр – Лунге, Глодянах, Хынчештах, Окнице – по 3 случая. В Кэлэраше, Каушанах, Комрате, Дондюшанах, Дрокии, Фалештах, Флорештах, Яловенах, Ниспоренах, Оргееве, Рышканах, Штефан-Водэ и Унгенах – по 1 случаю.

Кроме того, в системе здравоохранения зафиксированы две вспышки коронавируса. Речь идет об институте скорой помощь, в частности хирургическом отделе, а также сынджерейской районной больнице.

К настоящему моменту общее число вылечившихся пациентов достигло 1182, а количество летальных исходов составило 116 случаев. 

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (942)

По теме

Коронавирус в Молдове: количество выздоровевших пациентов превысило тысячу
Минздрав России разрешил клинические исследования лекарства от коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядела бы Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС
Беспилотные КАМАЗы успешно прошли испытания в Арктике.
Беспилотные КАМАЗы успешно прошли испытания в Арктике
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться