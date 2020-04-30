В Молдове подтверждены еще 126 случаев заражения COVID-19

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Только за минувшие сутки были зарегистрированы 126 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.

"После обработки 878 теста подтвердились 126 случая инфекции COVID-19", — заявила министр.

В этом смысле глава ведомства подчеркнула, что активных случаев 2600 - это с учетом выздоровевших пациентов и скончавшихся от осложнений, связанных с коронавирусом.

Думбрэвяну добавила, что во всех зафиксированных случаях речь идет о внутренней передаче вируса. В Кишиневе зарегистрировано больше всего эпизодов – 49. В приднестровском регионе зафиксированы 17 случаев, Сынджерей – 12, Кагуле – 8, Бельцы – 6, Страшенах – 5, Дубоссарах – 4.

В Чадыр – Лунге, Глодянах, Хынчештах, Окнице – по 3 случая. В Кэлэраше, Каушанах, Комрате, Дондюшанах, Дрокии, Фалештах, Флорештах, Яловенах, Ниспоренах, Оргееве, Рышканах, Штефан-Водэ и Унгенах – по 1 случаю.

Кроме того, в системе здравоохранения зафиксированы две вспышки коронавируса. Речь идет об институте скорой помощь, в частности хирургическом отделе, а также сынджерейской районной больнице.

К настоящему моменту общее число вылечившихся пациентов достигло 1182, а количество летальных исходов составило 116 случаев.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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