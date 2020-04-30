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Строительство.

Мэрия рассматривает возможность строительства закрытых очистных сооружений

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200430/30088625/meriya-rassmatrivaet-vozmozhnost-stroitelstva-ochistnykh-stantsiy.html

Городские власти озабочены не только текущими работами на объекте, но и перспективой его развития на новой технологической базе.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Глава столичной администрации Ион Чебан отчитался о проведении работы на очистных станциях в Кишиневе.  

По словам мэра, с февраля было вывезено свыше 20 тысяч кубометров ила, из них 7 тысяч кубометров с платформ, 2,4 тысячи кубометров из геотубов и 9 тысяч кубометров обезвоженного ила после обработки в центрифуге.

Очистные сооружения. Архивное фото
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Работа продолжается: муниципальные власти проверяют очистные сооружения

"До этого этапа все 3 платформы были покрыты первым слоем геотекстиля. В настоящее время продолжаются работы по сборке аэраторов и покрытию вторым слоем геотекстиля. Целью этих работ является уменьшение специфического запаха ила, накопленного в трех озерах за 12 лет", - подчеркнул Чебан.

Примар добавил, что в связи с пандемией, столичные власти приняли решение продлить до 11 мая крайний срок подачи заявок на участие в тендере, инициированном Apă-Canal Chișinău, на закупку растворов и распылителей, которые будут использоваться для 118 геотубов с илом.

"Также за указанный период были проведены испытания с различными реагентами, уменьшающими запах от обезвоженного ила из центрифуг. Результаты тестов будут готовы до 5 мая текущего года", - добавил он.

Кроме того, Чебан коснулся вопроса активности на объекте.

"В настоящее время над реконструкцией очистной станции работают более 50 ее сотрудников и 3 специалиста из Румынии, а 4 мая в Кишинев прибудут еще 15 рабочих из соседней страны", - добавил он.

По словам Чебана, столичная администрация предпринимает все необходимые меры для того, чтобы неприятный запах не возвращался в столицу летом.

В итоге, он подчеркнул, что примэрия намерена в будущем возвести очистные сооружения закрытого типа - по модели развитых стран.

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