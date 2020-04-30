Общее число летальных исходов у пациентов с COVID-19 в Молдове достигло 119-и

В течение дня министерство здравоохранения сообщило о восьми смертях от осложнений, связанных с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. К вечеру четверга в Молдове зарегистрированы еще три смерти пациентов, зараженных COVID-19. Жертвы страдали от сопутствующих заболеваний, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

По данным ведомства, в Кишиневе скончалась 75-летняя женщина, она была госпитализирована 27 апреля. Пациентка страдала от диабета и других хронических недугов. Кроме того, подтверждена смерть 92-летней жительницы Страшенского района. Она была доставлена в больницу 21 апреля. Умершая также страдала от различных хронических заболеваний. От осложнений, связанных с COVID-19, скончался и 63-летний житель Тирасполя.

В четверг утром в министерстве подтвердили пять смертей.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К 30 апреля общее количество зараженных коронавирусом достигло 3897-и. Из них число активных случаев составляет 2600. Выздоровели 1182 пациента.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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