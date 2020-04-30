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Генеральный инспекторат полиции РМ.

В молдавской полиции появилось новое подразделение

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200430/30091231/v-moldavskoy-politsii-poyavilos-novoe-podrazdelenie.html

МВД сформировало Национальный инспекторат общественной безопасности, в результате слияния Национального инспектората патрулирования и генерального управления общественной безопасности.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Новую структуру возглавит заместитель главы Генерального инспектората полиции (ГИП) Серджиу Паю, сообщили в пресс-службе молдавской полиции.

Министерство Внутренних Дел
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Круг ответственности свежеобразованного инспектората весьма широк, он охватывает обеспечение общественного порядка, безопасности на дорогах, патрулирование общественных мест, профилактика преступлений.

Структура будет иметь три территориальных подразделения – "Север", "Центр", "Юг", а также отделы сопровождения и особых дел.

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