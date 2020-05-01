Погодные рекорды Молдовы 1 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Наиболее теплым 1 мая на территории Молдовы выдалось всего несколько лет назад.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,2 градуса.

А минимальное значение 1 мая на территории Молдовы зарегистрировали дважды, в 1915 и 1976 году. Тогда термометры показали +1,2 градуса по Цельсию.

Таким образом разница между предельными значениями составила ровно 30 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova