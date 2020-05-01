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Погодные рекорды Молдовы 1 мая

© Sputnik / Eleonora Lisnic
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (1110)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200501/30091699/pogodnye-rekordy-moldovy-1-maya-.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Наиболее теплым 1 мая на территории Молдовы выдалось всего несколько лет назад. 

Весна
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Самый точный прогноз погоды: чего ждать в мае

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы. 

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,2 градуса. 

А минимальное значение 1 мая на территории Молдовы зарегистрировали дважды, в 1915 и 1976 году. Тогда термометры показали +1,2 градуса по Цельсию.

Таким образом разница между предельными значениями составила ровно 30 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1110)

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