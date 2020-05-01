Статус русского языка: в Кишиневе обсудили проблемы населения страны

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. В Кишиневе в режиме онлайн прошла конференция на тему "Доступ к информации на родном языке в условиях пандемии COVID-19". Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников в Молдове (КСРС).

В нем участвовали представители КСРС, некоторых русскоязычных СМИ, депутат парламента, а также представитель посольства Российской Федерации.

По мнению практически всех спикеров мероприятия, корень обозначенной проблемы лежит в неясном статусе русского языка в Молдове. Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы частично удовлетворил запрос депутатов Либеральной партии страны, признав устаревшим закон о функционировании языков на территории МССР. После этого решения языковая ситуация в Молдове начала меняться именно в сфере предоставления информации и услуг на русском языке.

Руководитель КСРС Алексей Петрович, открывая конференцию, признал, что ситуация с COVID в Молдове в очередной раз обнажила старую проблему ущемления прав русскоязычных граждан Республики Молдова. Именно эта категория получала дозировано официальную информацию на русском языке, что вызывает тревогу, так как речь идет о здоровье граждан, тем более, во время объявленного властями карантина, а затем чрезвычайного положения.

Председатель кишиневской ветеранской организации Владимир Щетинин отметил, что ситуация очень серьезная и требует вмешательства властей.

Депутат парламента Владимир Односталко признал проблему с официальными переводами текстов на русский язык в госструктурах.

"Несмотря на то, что сейчас у министерства авральный режим, необходимо, чтобы информация была и на русском языке. Надо признать, что во многих министерствах в штате пресс-служб нет сотрудника, который хорошо переводил тексты на русский язык. О чем тут говорить, у нас в парламенте перевод, мягко говоря, далек от оригинала. Такая же ситуация и в правительстве", - сказал Односталко.

В свою очередь представитель посольства РФ в Молдове Кирилл Абрамов заявил, что "для России является приоритетом защита российских соотечественников, их право получать информацию на родном, на русском языке".

"Безусловно, статус русского языка не может не вызывать беспокойство. Мы надеемся, что будет принято какое-то решение, которое закрепит статус языка, которым владеет и использует значительная часть населения", - сказал Абрамов.

В заключении конференции Алексей Петрович сказал, что по итогам дискуссии от Координационного Совета решено написать обращение, которое будет направлено во все государственные структуры, которые занимаются обозначенными проблемами.

"Надеюсь, что к мнению участников нашего мероприятия власти прислушаются и будут предприниматься конкретные шаги по изменению ситуации в интересах граждан", - сказал Петрович.

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