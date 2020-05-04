Исторический рекорд: резервы НБМ достигли 3,119 миллиардов долларов

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2019 года. Тогда совокупный объем резервов Национального банка Молдовы достиг 3,065 миллиардов долларов.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Рост уровня резервов финансового регулятора обусловлен выделенными кредитами от МВФ, пишет в своем блоге экономист Вячеслав Ионицэ.

"К настоящему моменту Нацбанк обладает всеми необходимыми инструментами для смягчения финансовой политики и стимуляции кредитования", - отметил экономист.

Он напомнил, что в апреле текущего года в целях смягчения негативных эффектов пандемии НБМ разрешил коммерческим банкам прибегнуть к реэшелонированию займов физических лиц, а затем и юридических. Дополнительно, продолжил эксперт, финансовый регулятор запретил КБ выплачивать дивиденды акционерам.

"В связи с тем, что деньги МВФ были перечислены НБМ, остается нерешенным вопрос кредитования бюджета. Государственному бюджету необходимо профинансировать 19 миллиардов в виде займов и грантов. Внешний долг составляет 14,2 миллиарда леев", - добавил Ионицэ.

Эксперт предположил, что правительство будет вынуждено компенсировать недостаток внешнего финансирования посредством внутренних кредитов:

"Внутренние займы объемом в 5-6 миллиардов леев не повлияют негативно ни на финансовый рынок, ни на валютный".

В итоге, он подчеркнул, что за счет внутренних ресурсов и грантов правительство может собрать 6-7 миллиардов леев, однако осталось найти еще 12 миллиардов.

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