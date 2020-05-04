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Здание Конституционного суда Молдавии

"Pro Moldova" требует объявить режим ЧП в стране форс-мажором

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200504/30121036/ocherednoe-obraschenie-v-ks-pro-moldova-trebuet-obyavit-v-strane-fors-mazhor.html

"Группа Канду" считает, что со вступлением в силу режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела существенные ограничения экономической деятельности, которые граждане и хозяйствующие субъекты не могли предвидеть.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova обратилась в Конституционный суд с просьбой растолковать некоторые положения Основного закона страны в части, касающейся режима чрезвычайного положения.

Президент Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная и премьер Ион Кику
© Sputnik / Rodion Proca
Режим ЧП в Молдове: власти обратились к гражданам с разъяснениями

Народные избранники не уверены, вступает ли в силу форc-мажор вместе с объявлением режима чрезвычайного положения. Запрос был подан в понедельник.

Таким образом, депутаты считают, что со вступлением в силу режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела существенные ограничения экономической деятельности, которые граждане и хозяйствующие субъекты не могли предвидеть.

"Введённые ограничения никак не зависят от воли сторон в экономических отношениях и, что очевидно, они ведут к объективной невозможности выполнения взаимных обязательств", - утверждают авторы.

Народные избранники считают, что ситуацию может исправить введение форс-мажора:

"Форс-мажор является непреодолимым обстоятельством, которое невозможно было предвидеть при заключении контракта, он же влечет невозможность выполнения обязательств". 

Однако, считает депутатская группа, Основной закон страны не дает исчерпывающего ответа: "влечет ли введение режима ЧП автоматическое вступление в силу обстоятельств непреодолимой силы в рамках гражданских и экономических отношений".

"Мы считаем, что состояние чрезвычайного положения, войны и осады приводят к появлению непреодолимых обстоятельств", - отмечают авторы.

В итоге, народные избранники просят КС ответить на следующие вопросы:

  • Может ли введение режима чрезвычайного положения служить основанием для появления обстоятельств, обуславливающих невыполнение контрактных обязательств?
  • Является ли режим ЧП самим по себе форс-мажором?
  • Могут ли нормативные акты, введенные комиссией по ЧС, служить основанием для вступления в силу форс-мажора по праву?

Парламентская группа Pro Moldova состоит из шести депутатов, ее лидером является экс-демократ и бывший председатель законодательного органа Андриан Канду.

Режим чрезвычайного положения был введен в Молдове в середине марта. В понедельник глава молдавского кабмина Ион Кику сообщил, что если в стране не будет зафиксировано новых очагов коронавируса, то чрезвычайное положение будет отменено. 

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