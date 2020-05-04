"Pro Moldova" требует объявить режим ЧП в стране форс-мажором

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova обратилась в Конституционный суд с просьбой растолковать некоторые положения Основного закона страны в части, касающейся режима чрезвычайного положения.
Народные избранники не уверены, вступает ли в силу форc-мажор вместе с объявлением режима чрезвычайного положения. Запрос был подан в понедельник.
Таким образом, депутаты считают, что со вступлением в силу режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела существенные ограничения экономической деятельности, которые граждане и хозяйствующие субъекты не могли предвидеть.
"Введённые ограничения никак не зависят от воли сторон в экономических отношениях и, что очевидно, они ведут к объективной невозможности выполнения взаимных обязательств", - утверждают авторы.
Народные избранники считают, что ситуацию может исправить введение форс-мажора:
"Форс-мажор является непреодолимым обстоятельством, которое невозможно было предвидеть при заключении контракта, он же влечет невозможность выполнения обязательств".
Однако, считает депутатская группа, Основной закон страны не дает исчерпывающего ответа: "влечет ли введение режима ЧП автоматическое вступление в силу обстоятельств непреодолимой силы в рамках гражданских и экономических отношений".
"Мы считаем, что состояние чрезвычайного положения, войны и осады приводят к появлению непреодолимых обстоятельств", - отмечают авторы.
В итоге, народные избранники просят КС ответить на следующие вопросы:
- Может ли введение режима чрезвычайного положения служить основанием для появления обстоятельств, обуславливающих невыполнение контрактных обязательств?
- Является ли режим ЧП самим по себе форс-мажором?
- Могут ли нормативные акты, введенные комиссией по ЧС, служить основанием для вступления в силу форс-мажора по праву?
Парламентская группа Pro Moldova состоит из шести депутатов, ее лидером является экс-демократ и бывший председатель законодательного органа Андриан Канду.
Режим чрезвычайного положения был введен в Молдове в середине марта. В понедельник глава молдавского кабмина Ион Кику сообщил, что если в стране не будет зафиксировано новых очагов коронавируса, то чрезвычайное положение будет отменено.
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