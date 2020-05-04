Чебан: Сегодня наши волонтеры раздадут 300 пакетов с продуктами нуждающимся

Кишиневские волонтеры за один только понедельник раздадут 300 продовольственных пакетов нуждающимся жителям столицы.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Добровольцы продолжат в течение всей недели предоставлять помощь горожанам, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии. Об этом в соцсетях написал примар Кишинева Ион Чебан.

"На протяжении всей прошлой недели в столице продолжалась кампания по сбору продуктов питания, проводимая примэрией Кишинева совместно с несколькими сетями магазинов и при помощи граждан", - написал глава столичной администрации.

По его словам, в течение текущей недели вместо ранее предоставляемых обедов будут раздаваться пакеты с продуктами.

"Сегодня наши волонтеры распространят 300 пакетов в секторе Рышкановка, а затем в каждом секторе", - добавил Чебан.

В итоге, он подчеркнул, что люди, столкнувшиеся с трудностями в связи с пандемией, могут обратится в Главное управление здравоохранения и соцпомощи по следующем номерам телефона: 0800 00080, 0800 00090 и 022 27-27-14.

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