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Примар Кишинева Ион Чебан.

Чебан: мы признательны Румынии за всю помощь и поддержку в период пандемии

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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https://ru.sputnik.md/moldova/20200505/30134250/cheban-my-priznatelny-rumynii-za-vsyu-pomosch-i-podderzhku-v-period-pandemii.html

Руководитель кишиневской администрации Ион Чебан посетил румынских врачей-добровольцев, которые оказывают содействие молдавским медикам в борьбе с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Муниципальная клиническая больница "Святой Архангел Михаил" после окончания пандемии намерена наладить сотрудничество с клинической уездной больницей скорой помощи Арад . Об этом сообщил глава кишиневской администрации Ион Чебан.

Правительство Румынии.
© Sputnik / Ilie Catrinoiu
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"Сегодня я посетил муниципальную клиническую больницу "Святой Архангел Михаил", где вместе с нашими врачами работают несколько их коллег из Румынии. Опыт врачей полезен, и мы признательны Румынии за всю помощь и поддержку в период пандемии", - написал на своей страничке в соцсети мэр молдавской столицы.

Он добавил, что речь идет о двух врачах и двух медсестрах – Дачиан Ионуц Вултур, Аттила Детарь, Родика Багинян, Ольга Митрян – которые на протяжении 15 дней будут помогать лечить пациентов с коронавирусом, госпитализированных в 7 отделений больницы с профилем COVID-19.

По словам Чебана, питание и проживание 4 медработников из Румынии обеспечивает муниципальная клиническая больница "Святой Архангел Михаил". Далее муниципальная больница клиническая уездная больница скорой помощи Арад намерены наладить сотрудничество.

Румынские медработники, работающие в молдавской больнице, входят в команду 42 врачей, специализирующихся в области анестезии и интенсивной терапии, пульмонологии и неотложной медицинской помощи, которые прибыли в Молдову на прошлой неделе.

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