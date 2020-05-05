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Премьер-министр Ион Кику.

Кику обсудил с региональным главой ЕБРР поддержку Молдовы в период пандемии

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200505/30135882/kiku-obsudil-s-regionalnym-glavoy-ebrr-podderzhku-moldovy-v-period-pandemii.html

Премьер-министр Ион Кику проанализировал с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Молдове Анжелой Сакс проекты миссии в республике.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Глава молдавского правительства обсудил с главой регионального представительства ЕБРР пути преодоления кризиса, спровоцированного пандемией, передает пресс-служба кабмина. 

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© Sputnik / Ciobanu Victor
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Руководитель представительства ЕБРР рассказала о программах по поддержке экономики и бизнеса. По её словам, международная организация утвердила пакет проектов в размере 21 миллиарда евро для государств, затронутых пандемией. Банк намерен разработать комплекс мер по поддержке бизнеса и сохранению рабочих мест в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Кику, в свою очередь, выразил готовность правительства продолжить внедрение проекта по переработке мусора в трех регионах. В этих целях ЕБРР намерен выделить Молдове 25 миллионов евро, столько же готов выделить и Европейский инвестиционный банк.

Кроме того, стороны обсудили проект реабилитации железнодорожной и энергетической инфраструктур.

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