Экс-председатель КС оспорил свою отставку

Бывший председатель Конституционного суда потребовал аннулировать решение о своей отставке и назначении на его место члена КС Домники Маноле.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Представители Конституционного суда подтвердили для Sputnik Молдова, что Владимир Цуркан потребовал отменить решение о вынесении ему вотума недоверия и назначении Домники Маноле.

"Согласно процедуре, суд должен рассмотреть этот запрос в течение 15 дней", - заявил глава пресс-службы КС Михай Барбэлат.

Владимир Цуркан был отправлен в отставку в день ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро в апреле. Тогда за несколько часов до заседания парламента оппозиция подала запрос о неконституционности договора.

Вечером того же дня буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила выдвиженец Платформы "ДА" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

Почему на КС будут оказывать давление

Комментируя произошедшее, политолог Корнелиу Чуря отметил, что Конституционный суд — это институт власти, вынужденный принимать решение под тем или иным давлением, исходя из той или иной политической ситуации. Конституционный суд принял последнее решение в пользу оппозиции и, естественно, является на сегодняшний день выразителем воли оппозиции.

"Теперь Домника Маноле и все остальные судьи будут слушать те советы, которые дает им оппозиция и должна будет принимать эти советы во внимание, так как они - ставленники оппозиции", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что на судей КС будет оказываться давление со стороны оппозиции. И это может означать, что КС в данный момент потерян для власти.

Запрос не по адресу

Позже депутат-социалист Василий Боля подал запрос в Высший совет магистратуры о рассмотрении возможности снятия мандата с троих членов КС. Речь идет о Любе Шове, Николае Рошке и Домнике Маноле.

Поводом для этого, как пояснил парламентарий, стало нарушение упомянутыми членами КС присяги "путем раскрытия тайны совещаний при избрании главы Конституционного суда и допущение вмешательства в деятельность инстанции".

Но члены ВСМ отклонили запрос. Они единогласно приняли решение передать обращение законодателя правительству и парламенту.

"Согласно статье 84 п.1 Кодекса конституционной юрисдикции, дисциплинарная проверка судьи КС может быть начата только на основе обращения в письменном виде структур, уполномоченных назначать членов Конституционного суда", - отметила член ВСМ Каролина Чугуряну-Михайлуца.

Она добавила, что Ппарламент, правительство или ВСМ, которые назначили того или иного человека на пост, вправе обратиться в письменном виде в КС о предполагаемом нарушении положений Закона о Конституционном суде и Кодекса конституционной юрисдикции.

Таким образом, по ее словам, соответствующее обращение в КС может подать только тот орган, который назначал судью.

"Участие других структур существенно повлияет на независимость Конституционного суда. Поэтому Высший совет магистратуры может обратиться в КС по поводу предполагаемых нарушений только в отношении тех судей, которые были ею назначены", - пояснила Чугуряну-Михайлуца.

Она напомнила, что Домника Маноле стала судьей КС по решению парламента, а Николай Рошка и Люба Шова делегированы правительством.

Исполняющий обязанности председателя ВСМ Луиза Гафтон отметила, что в связи с этим запрос депутата Василия Боля об инициировании процедуры дисциплинарной проверки в отношении ряда судей КС решено передать правительству и парламенту.

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