Последние решения КЧС: когда будет снят карантин в Сороках и Глодянах

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) одобрила новые меры, которые касаются поддержки населения в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Режим карантина, веденный в Сороках и Глодянах, будет отменен уже в начале мая. Однако остальным населенным пунктам придется подождать – по ним власти решения еще не приняли. Об этом во время брифинга во вторник заявил председатель комиссии, премьер Ион Кику.

Таким образом, комиссия приняла решение отменить карантин в Сороках с 8 мая. По словам главы кабмина, этот шаг обусловлен тем, что последний случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 апреля – с тех пор там не было выявлено ни одного случая.

"А с 11 мая отменяется режим карантина в Глодянах. Нам удалось локализовать вспышку", - добавил Кику.

Однако остальным населенным пунктам, где установлен режим карантина, придется подождать.

Кроме того, КЧС приняла решение выделить собственникам патентов, а также индивидуальным предпринимателям пособия в размере 2775 леев. По словам Кику, нагрузка на бюджет в результате этого решения составит 34 миллиона леев.

Режим карантина к настоящему моменту действует в селах Карахасань, Талмаза, Брынзены, Этулия и Чишмикиой, а также в городах Штефан-Водэ, Сороки и Глодяны.

В республике действует чрезвычайное положение и введен "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova