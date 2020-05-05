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Премьер-министр Ион Кику.

Последние решения КЧС: когда будет снят карантин в Сороках и Глодянах

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В Молдове
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1004)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200505/30138587/poslednie-resheniya-kChs-kogda-budet-snyat-karantin-v-sorokakh-i-glodyanakh.html

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) одобрила новые меры, которые касаются поддержки населения в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Режим карантина, веденный в Сороках и Глодянах, будет отменен уже в начале мая. Однако остальным населенным пунктам придется подождать – по ним власти решения еще не приняли. Об этом во время брифинга во вторник заявил председатель комиссии, премьер Ион Кику.  

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Таким образом, комиссия приняла решение отменить карантин в Сороках с 8 мая. По словам главы кабмина, этот шаг обусловлен тем, что последний случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 апреля – с тех пор там не было выявлено ни одного случая.

"А с 11 мая отменяется режим карантина в Глодянах. Нам удалось локализовать вспышку", - добавил Кику.

Однако остальным населенным пунктам, где установлен режим карантина, придется подождать.

Кроме того, КЧС приняла решение выделить собственникам патентов, а также индивидуальным предпринимателям пособия в размере 2775 леев. По словам Кику, нагрузка на бюджет в результате этого решения составит 34 миллиона леев.

Режим карантина к настоящему моменту действует в селах Карахасань, Талмаза, Брынзены, Этулия и Чишмикиой, а также в городах Штефан-Водэ, Сороки и Глодяны.

В республике действует чрезвычайное положение и введен "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1004)

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