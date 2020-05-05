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ЕС готов выделить Молдове 187 миллионов евро на борьбу пандемией

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200505/30139247/-es-gotovitsya-vydelit-moldove-187-millionov-evro-na-borbu-pandemiey.html

Глава МИДЕИ Олег Цуля и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили борьбу с пандемией.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Евросоюз готов выделить Молдове финансовую помощь для борьбы с последствиями пандемии. Вместе с тем, в ЕС ждут от молдавских властей продолжения внедрения реформ, сообщили в представительстве ЕС в Молдове.

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Таким образом, Боррелл и глава молдавского внешнеполитического ведомства обсудили вспышку коронавируса и отметили, что она привела к международной солидарности и сотрудничеству, поскольку пандемия не знает границ. Верховный представитель отметил, что ЕС поддерживает республику в эти сложные времена, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом.

Из пресс-релиза следует, что ЕС выделил на борьбу с короноавирусом в странах Восточного партнёрства 80 миллионов евро на неотложные нужды в области здравоохранения, еще 883 миллиона евро на социально-экономическое восстановление. Молдова, в свою очередь, получит 87 миллионов и еще 100 миллионов из пакета макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро.

Вместе с тем, представитель ЕС сообщил, что Союз ожидает от властей Молдовы выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации. 

 Глава МИДЕИ выразил заинтересованность в участии Молдовы в Саммите Восточного партнерства. Его проведение запланировано на этот год.

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