Сталинград: свидетельства из Молдовы о том, как битва изменила ход ВОВ

Эхо самой кровавой битвы за всю историю человечества отозвалось и в Молдове. В республике проживают свидетели и участники сражения, которое изменило ход истории.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Владимир Войцехович ежегодно отмечает 9 мая с большой гордостью. Он является одним из немногих оставшихся участников той кровавой войны.

Ветеран защищал Москву, когда немецкие войска были всего в 20 километрах от города, затем было освобождение Белоруссии - страны, где он родился, а потом и Молдова, ставшей его второй родиной.

Гитлеровцы пошли в наступление 17 июля 1942 года, чтобы добраться до залежей нефти на Кавказе - жизненно необходимый ресурс для боевой военной техники.

Для Советского союза это означало бы катастрофу, так как туда были переброшены резервы из Москвы. Затем последовали многомесячные битвы, после которых Сталинград оказался в руинах. После того как советской армии удалось прорвать фронт, она взяла в окружение фашистов: это момент, когда удалось изменить ход войны, - Красная армия пошла в наступление.

"Это был переломный момент во Второй мировой войне. Битва при Сталинграде оказалась очень кровавой. С этих пар стратегическая и тактическая инициативы были перехвачены советским командованием. После этой битвы все поняли, что инициатива перешла к СССР и страна выиграет эту войну", - вспоминает Владимир Войцехович.

За победу пришлось заплатить огромной ценой. В этой битве погибли свыше одного миллиона человек. Сотни тысяч солдат и офицеров домой так и не вернулись. Владимиру Войцехович удалось выжить.

"Я был ранен четыре раза. Почему я выжил? Мне помогли мои фронтовые друзья, они научили меня бороться. Я был очень молод и пошел на войну добровольно. Мне даже не было 18 лет. Родители мне привили чувство справедливости, а школа - любовь к Родине и необходимость ее защищать. Мы выжили, потому что мы были готовы к этому. До этого я жил в трудных условиях", - говорит ветеран.

После войны Владимир Войцехович влюбился в Молдову и решил тут остаться. Здесь же он завел семью.

"Я видел, как трудится молдавский народ. Я влюбился в него, в Молдову, которая стала для меня второй родиной. Я участвовал в восстановлении республики. Наше поколение приложило много сил, чтобы Молдова стал цветущим садом... Я надеюсь, что она станет цветущей", - добавил он.

В свои 95 лет ветеран, который пережил ужасы самой страшной войны человечества, желает одного - чтобы не забывали прошлое.

"Память будет жива - у нас будет будущее.Мы должны помнить. Это война меня научила тому, что она не должна повторится никогда. Она научила меня тому, что мы должны много трудится для того, чтобы жить хорошо. Благодаря единству людей, благодаря организованности, мы одержали победу. Без этого мы бы не одолели врага", - добавил ветеран.

Владимир Войцехович является кавалером Ордена Отечественной войны и Ордена "Красной звезды". После войны ветеран посвятил всю свою жизнь педагогической деятельности.

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