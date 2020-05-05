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Молдавские леи

Ситуация на валютном рынке: обменный курс на среду

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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19 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200505/30140371/-situatsiya-na-valyutnom-rynke-obmennyy-kurs-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный курс на среду, 6 мая. Основные иностранные валюты отступают.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Таким образом, американский доллар подешевеет на 10 банов и установится на отметке в 17.8984  лей.

Сдаст позиции и европейская валюта. Евро "похудеет" на 30 банов и будет стоить 19.3955 лей.  

Не лучше обстоит ситуация и у румынского лея. Он подешевеет, хоть и незначительно, и установится на отметке в 4.0160. Также дела обстоят у гривны, она отступит и будет стоить 0.6635 лей.

А вот рубль в среду подорожает. Впрочем, незначительно – он будет стоить 0.2412 лея.

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