Ситуация на валютном рынке: обменный курс на среду

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный курс на среду, 6 мая. Основные иностранные валюты отступают.

Таким образом, американский доллар подешевеет на 10 банов и установится на отметке в 17.8984 лей.

Сдаст позиции и европейская валюта. Евро "похудеет" на 30 банов и будет стоить 19.3955 лей.

Не лучше обстоит ситуация и у румынского лея. Он подешевеет, хоть и незначительно, и установится на отметке в 4.0160. Также дела обстоят у гривны, она отступит и будет стоить 0.6635 лей.

А вот рубль в среду подорожает. Впрочем, незначительно – он будет стоить 0.2412 лея.

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