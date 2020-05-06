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Ботанический сад

Погодные рекорды Молдовы 6 мая

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (1121)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200506/30139928/pogodnye-rekordy-moldovy-6-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Наиболее теплым 6 мая в пределах Молдовы выдалось более 50 лет назад.

Вид на Кишинев с высоты птичьего полета
© Sputnik / Yana Zaharova
Самый точный прогноз погоды: сначала похолодание, а потом почти летнее тепло

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1954 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,7 градусов по Цельсию. 

А наиболее холодное 6 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1942 году. Тогда термометры показали всего - 1,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 33,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1121)

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