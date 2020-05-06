Погодные рекорды Молдовы 6 мая

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Наиболее теплым 6 мая в пределах Молдовы выдалось более 50 лет назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 1954 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,7 градусов по Цельсию.
А наиболее холодное 6 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1942 году. Тогда термометры показали всего - 1,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 33,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>