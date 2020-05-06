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Правосудие

Рецидивист получил 16 лет за изнасилование и попытку поджога подростка

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200506/30147296/-retsidivist-poluchil-16-let-za-iznasilovanie-i-popytku-podzhoga-podrostka.html

Житель Криулянского района осужден на длительный тюремный срок за преступления, совершенные в 2019 году.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Житель Криулянского района осужден за изнасилование и попытку убийства 14-летней девушки-подростка, а также за угрозы в отношении сотрудника правоохранительных органов. Приговор, однако, может быть оспорен в вышестоящей инстанции, сообщили в Генпрокуратуре страны.

По данным ведомства, преступление было совершено 26 июня 2019 года. Тогда 28-летний подозреваемый домогался 14-летней девушки.

Генеральный инспекторат полиции.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Затем, спустя 4 месяца, в результате конфликта между обоими, подозреваемый облил свою юную сожительницу и попытался ее поджечь, однако жертве удалось сбежать. Она сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов встретили сопротивление со стороны злоумышленника - подозреваемый нецензурно оскорбил стражей охраны правопорядка и бросил в них топором.

В ходе следственных мероприятий молодой человек свою вину не признал. Но в прокуратуре уточнили, что он не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее он привлекался к ответственности за 4 эпизода грабежа и преступление сексуального характера.

В итоге суд согласился с доводами государственного обвинителя и приговорили мужчину к 16 годам лишения свободы, возмещению морального ущерба жертве, а также возмещению государству судебных издержек в размере 4 тысяч 520 леев.

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