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Депутат ПСРМ Василий Боля.

Боля требует отстранить судью КС от рассмотрения запроса о российском займе

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200506/30156448/bolya-trebuet-otstranit-sudyu-ks-ot-rassmotreniya-zaprosa-o-zayme-rf.html

Депутат от ПСРМ Василе Боля объявил о том, что подаст заявление об отводе судьи КС Николае Рошка в связи с конфликтом интересов.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Председатель парламентской комисси по вопросам правам, назначениям и иммунитету Василе Боля требует отвода члена Конституционного суда. По словам народного избранника, Рошка не вправе рассматривать запрос подданный депутатом ПДС Серджиу Литвиненко.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
В КС сообщили, когда рассмотрят запрос о конституционности российского займа

"В 2016 году был избран в качестве члена постоянного национального бюро ПДС. Он выступал в качестве адвоката Майи Санду. Был кандидатом блока ACUM на парламентских выборах в 2019 году по квоте ПДС", - написал Боля в соцсетях.

Ранее депутат Серджиу Литвиненко подал аналогичный запрос. Правда народный избранник от ПДС потребовал отвода судьи Эдуарда Абабия. Литвиненко также сослался на конфликт интересов.

В четверг Конституционному суду предстоит рассмотреть три запроса, поданных депутатами ПДС, Платформы "ДА" и группы Pro Moldova. Все три запроса касаются ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро.

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