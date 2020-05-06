Боля требует отстранить судью КС от рассмотрения запроса о российском займе

Депутат от ПСРМ Василе Боля объявил о том, что подаст заявление об отводе судьи КС Николае Рошка в связи с конфликтом интересов.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Председатель парламентской комисси по вопросам правам, назначениям и иммунитету Василе Боля требует отвода члена Конституционного суда. По словам народного избранника, Рошка не вправе рассматривать запрос подданный депутатом ПДС Серджиу Литвиненко.

"В 2016 году был избран в качестве члена постоянного национального бюро ПДС. Он выступал в качестве адвоката Майи Санду. Был кандидатом блока ACUM на парламентских выборах в 2019 году по квоте ПДС", - написал Боля в соцсетях.

Ранее депутат Серджиу Литвиненко подал аналогичный запрос. Правда народный избранник от ПДС потребовал отвода судьи Эдуарда Абабия. Литвиненко также сослался на конфликт интересов.

В четверг Конституционному суду предстоит рассмотреть три запроса, поданных депутатами ПДС, Платформы "ДА" и группы Pro Moldova. Все три запроса касаются ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро.

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