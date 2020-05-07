Самый точный прогноз погоды: в стране несущественно похолодает

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КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. В четверг молдавские синоптики прогнозируют кратковременные дожди во всех районах страны. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +9.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное. В последующие дни ожидается потепление.

В пятницу днем температура воздуха составит от +13 до +18. В субботу воздух также незначительно прогреется. Синоптики прогнозируют днем +17, +22 градусов. В воскресенье ожидается +20, +25 градусов.

Начало следующей недели будет жарким - по прогнозам днем температура воздуха поднимется до +25, +30 градусов.

Вместе с тем практически на всей территории Молдовы продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вплоть до 8 мая.

Праздники и народные приметы

В старину 7 мая отмечался Евсеев день. В христианской традиции упоминается несколько святых. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале IV века, преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в IV веке.

В этот день люди старались закончить посев овса и уже могли определить по некоторым признакам уровень урожая. Хорошим знаком считалось большое количество комаров.

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