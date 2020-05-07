08:24 07 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Цветение яблони

Самый точный прогноз погоды: в стране несущественно похолодает

© Sputnik / Evghenii Panasenco
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1123)
164 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200507/30158091/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-strane-nesuschestvenno-pokholodaet.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. В четверг молдавские синоптики прогнозируют кратковременные дожди во всех районах страны. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +4 до +9.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное. В последующие дни ожидается потепление.

Орошение.
© Sputnik / Фред Гринберг
Проблема орошения в сельском хозяйстве - в фокусе внимания ученых
В пятницу днем температура воздуха составит от +13 до +18. В субботу воздух также незначительно прогреется. Синоптики прогнозируют днем +17, +22 градусов. В воскресенье ожидается +20, +25 градусов. 

Начало следующей недели будет жарким - по прогнозам днем температура воздуха поднимется до +25, +30 градусов. 

Вместе с тем практически на всей территории Молдовы продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью вплоть до 8 мая.

Праздники и народные приметы

В старину 7 мая отмечался Евсеев день. В христианской традиции упоминается несколько святых. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале IV века, преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в IV веке.

В этот день люди старались закончить посев овса и уже могли определить по некоторым признакам уровень урожая. Хорошим знаком считалось большое количество комаров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1123)

По теме

ООН окажет помощь сельскому хозяйству Молдовы, которое пострадало от пандемии
Мудряк рассказал об итогах года для сельского хозяйства Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Потрясающие виды весеннего Байкала - фото
Военные разведчики поздравили ветерана Великой Отечественной Войны
Военные разведчики поздравили ветерана Великой Отечественной Войны
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться