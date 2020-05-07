Решение КС: при какой избирательной системе могут состояться досрочные выборы

Конституционный суд разъяснил депутатам, при какой избирательной системе в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы, если потребуется их организация.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Досрочные выборы, если парламент будет распущен, состоятся по пропорциональной избирательной системе, но с некоторыми оговорками. Соответствующее решение Конституционный суд огласил в четверг.

Таким образом, Конституционный суд разъяснил, что если досрочные выборы состоятся через год с момента вступления в силу поправок к избирательной системе, то есть, после 17 августа 2020 года, то выборы должны состояться по пропорциональной системе.

В октябре 2020 года молдавские депутаты обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой разъяснить, по какой избирательной системе могут пройти досрочные парламентские выборы, если они будут объявлены.

Дело в том, что 17 августа 2019 года вступили в силу поправки в законодательство страны, которые предусматривают аннулирование смешанной системы голосования и возвращение к пропорциональной.

С запросом в КС о трактовке законодательства обратились депутаты от блока ACUM Сергей Литвиненко и Александр Слусарь, а также Василий Боля от Партии социалистов.

"Необходимость интерпретации статьи 72 п.3 Конституции не предполагает, что подписавшие это обращение депутаты и партии, в которые они входят, готовятся к досрочным парламентским выборам", - говорилось в запросе депутатов.

Изменение избирательной системы и выборы

Роспуск парламента и назначение выборов, как подчеркивают авторы запроса в КС, могут быть объявлены, в том числе в условиях и при обстоятельствах, предусмотренных Высшим законом. Трактовка, по их мнению, нужна была "для обеспечения предсказуемости электорального процесса и его нормативной базы" – "граждане Молдовы, а также политики, избирательные органы и в целом общество должны знать "правила игры".

Летом 2017 года молдавские депутаты проголосовали за переход к смешанной избирательной системе. До этого выборы в парламент республики проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат.

Так, 24 февраля 2019 года граждане Молдовы впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%. В августе 2019 года социалисты и акумовцы проголосовали в парламенте за отмену смешанной избирательной системы.

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