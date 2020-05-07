Минфин разработал проект регламента субсидирования займов фирм

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Проект регламента о субсидировании процентной ставки по кредитам для юридических лиц был вынесен Министерством финансов на публичное обсуждение.

В ведомстве сообщили, что цель нормы помочь заемщикам, оформляющим кредиты для поддержания предприятий, посредством компенсаций процентной ставки. Кроме того, проект предусматривает снятие ограничений на цели кредитования: деньги могут быть взяты как для уплаты зарплат работникам, так и для инвестиций.

Таким образом, проект нормы предполагает, что заемщик может претендовать на государственную компенсацию. Она будет распространятся на кредиты оформленные в период с 1 мая до 31 декабря.

Согласно проекту регламента, размер кредита не должен превышать совокупный объем официальных заработных плат сотрудников предприятия за декабрь 2019 года, январь и февраль 2020 года. Также размер процентной ставки, подлежащей компенсации не должен превышать 8,76% годовых в национальной валюте и 4,40% годовых в иностранной валюте. Кроме того не будут компенсированы платы, сопутствующие займу, как например обслуживание кредита.

В Минфине уточнили, что регламент распространяется исключительно на кредитные договоры, заключенные с коммерческими банками, лицензированными Национальным банком Молдовы. Однако, субсидирование займов не обусловлено назначением и способом его использования.

Соответствующий регламент предусмотрен законом "О введении мер по поддержке деятельности предпринимателей". Как указано в пояснительной записке к норме, она разработана в целях формирования правовой базы по внедрению мер поддержки отечественного бизнеса в условиях пандемии. Норма включает инструменты, по субсидированию расходов предпринимателей на поиск ресурсов для обслуживания зарплатных обязательств перед работниками.

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