КС оставил Молдову без денег: соглашение о займе России аннулировано

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Судьи признали неконституционным соглашение о займе с Россией. Соответствующее решение КС принял в четверг.

"Запросы поданные депутатами Серджиу Литвиненко, Серджиу Сырбу и Дину Плынгэу удовлетворены", - гласит решение КС.

Таким образом, суд признал неконституционным соглашение между Молдовой и Россией о займе в 200 миллионов евро. Вместе с договором, КС также признал неконституционным решение правительства о начале переговоров с РФ, утверждении проекта ратификации соглашения, а также непосредственно закона о ратификации, утвержденного парламентом.

Этот запрос рассматривался в отсутствие судьи Эдуарда Абабей, он взял самоотвод.

Вместе с тем, председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля ходатайствовал об отводе судьи Николая Рошки.

Депутат заподозрил члена КС в конфликте интересов, но пленум суда запрос отклонил.

Заявление рассматривали пять судей: Домника Маноле, Люба Шова, Владимир Цуркану, Николае Рошка и Сергей Цуркану.

Скандал с кредитом

Соглашение о займе у России парламент Молдовы ратифицировал 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора.

Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила представительница Платформы "DA" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации документа.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

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Затем, 27 апреля, еще две парламентские группы – фракция Платформы DA и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые оспорили законопроект о ратификации соглашения с Россией о займе, как это сделала ранее фракция PAS. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

По мнению лидера партии PAS Майи Санду, "некоторые положения кредитного соглашения, заключенного с Российской Федерацией, наносят ущерб национальным интересам Республики Молдова и сопряжены с серьезными рисками для государственной безопасности".

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По словам экс-демократа Сергея Сырбу, парламентская группа Pro Moldova, в которую он входит, не против самого займа.

"Мы понимаем, что государство нуждается в деньгах. Мы выступили лишь против некоторых пунктов договора, которые, как нам кажется, противоречат национальным интересам, что впоследствии поставит страну в сложную ситуацию", - отметил парламентарий.

Позиция МИД России

В комментарии Департамента информации и печати, опубликованном на сайте российского МИД, подчеркивается, что "речь о кредите шла с конца 2019 года, и информация обсуждалась в молдавских и российских СМИ".

"Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплеку в искреннем желании России помочь народу Молдовы в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей. Они называют соглашение непрозрачным и кабальным", - отмечается в тексте.

В МИД России напомнили, что переговоры о российском кредите начались по просьбе молдавского руководства, его необходимость была вызвана в том числе замораживанием международных и европейских займов, которые ранее обещали выделить Кишиневу соответствующие структуры и государства.

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"Предоставляя кредит, Россия не обуславливает это никакими требованиями. Напротив, аналогичные соглашения Молдовы с ЕС заключаются на определенных условиях", - сказано в комментарии.

Российское содействие Молдове, как подчеркнули в МИД РФ, является открытым и искренним.

Что будет, если кредитное соглашение аннулируют?

Президент республики Игорь Додон и премьер Ион Кику, комментируя сложившуюся вокруг российского кредита ситуацию, отмечали, что, если соглашение аннулируют, то властям придет вновь корректировать бюджет.

Как отметил Додон, в нынешних условиях эти 2% годовых – меньше, чем инфляция, которая может быть.

По его словам, если кредит аннулируют, то правительству придется исключить четыре миллиарда леев из расходов уже откорректированного госбюджета.

Речь идет о дорогах, соцпомощи, поддержке экономических агентов, которые платят зарплаты, компенсации процентов по кредитам, взятых экономическими агентами, выплате пособия безработице в 2 тысячи 775 леев, инвестировании 600 миллионов леев в медицинский сектор.

Глава молдавского кабмина считает, что сложившаяся ситуация - "это политическая атака на данный кредит".

"Те, кто начал эту политическую авантюру, возьмут на себя ответственность", - добавил премьер.

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