17:23 08 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Павел Филип председатель ДПМ.

Павел Филип об уходе коллег: это беспрецедентная атака на ДПМ

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
Получить короткую ссылку
104 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200508/30181097/pavel-filip-ob-ukhode-kolleg-eto-bespretsedentnaya-ataka-na-dpm.html

Председатель Демпартии обвинил своих бывших коллег в провоцировании кризиса, он подчеркнул, что ДПМ решительно выступает против проведения досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Выход четырех депутатов из фракции ДПМ свидетельствует об атаке на политформирование, заявил председатель Демпартии Павел Филип в пятницу на брифинге.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Алексей Дружинин
Президент Молдовы рассказал, чем могут обернуться стране досрочные выборы

Депутаты Виолетта Иванова, Владимир Витюк, Елена Бакалу и Олег Сырбу объявили 8 мая о выходе из Демократической партии Молдовы, а также о том, что покидают состав фракции политформирования в высшем законодательном органе.

Они решили присоединиться к парламентской группе Pro Moldova из бывших демократов во главе с Андрианом Канду. Ранее о выходе из Демпартии и присоединении к "группе Канду" объявила депутат Руксанда Главан.

"Демократическая партия не желает досрочных выборов, как этого, вероятно, не желают граждане страны. Они [бывшие коллеги Филипа] умышленно хотят ввергнуть страну в политический хаос. Они думают только о своих политических интересах, о своем возвращении в политику", - заявил Филип, добавив, что происходящие события свидетельствуют о беспрецентной атаке на возглавляемое им политформирование. 

Филип подчеркнул, что ДПМ выступает против роспуска парламента и, как следствие, проведения досрочных выборов.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 17 депутатов.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сразу несколько депутатов покинули ряды Демпартии Молдовы
Решение КС: при какой избирательной системе могут состояться досрочные выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Владимир Путин 20 лет назад впервые вступил в должность президента РФ - фото
Кишиневцы высказали мнение о Троллейбуйсе Победы
"Троллейбус Победы": что говорят пассажиры - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться