Павел Филип об уходе коллег: это беспрецедентная атака на ДПМ

Председатель Демпартии обвинил своих бывших коллег в провоцировании кризиса, он подчеркнул, что ДПМ решительно выступает против проведения досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Выход четырех депутатов из фракции ДПМ свидетельствует об атаке на политформирование, заявил председатель Демпартии Павел Филип в пятницу на брифинге.

Депутаты Виолетта Иванова, Владимир Витюк, Елена Бакалу и Олег Сырбу объявили 8 мая о выходе из Демократической партии Молдовы, а также о том, что покидают состав фракции политформирования в высшем законодательном органе.

Они решили присоединиться к парламентской группе Pro Moldova из бывших демократов во главе с Андрианом Канду. Ранее о выходе из Демпартии и присоединении к "группе Канду" объявила депутат Руксанда Главан.

"Демократическая партия не желает досрочных выборов, как этого, вероятно, не желают граждане страны. Они [бывшие коллеги Филипа] умышленно хотят ввергнуть страну в политический хаос. Они думают только о своих политических интересах, о своем возвращении в политику", - заявил Филип, добавив, что происходящие события свидетельствуют о беспрецентной атаке на возглавляемое им политформирование.

Филип подчеркнул, что ДПМ выступает против роспуска парламента и, как следствие, проведения досрочных выборов.

У Демпартии была вторая по численности фракция (30 парламентариев), сейчас в ней осталось 17 депутатов.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. У политического блока ACUM 25 депутатов.

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