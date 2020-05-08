Министр: Япония выделит Молдове 18 миллионов долларов на сельское хозяйство

Глава Минсельхоза ответил на обвинения о срыве подписания соглашения о кредите с правительством Японии.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Минсельхоз должен был оформить соглашение с правительством Японии до апреля текущего года, однако в связи с пандемией процедура была отложена. Об этом заявил в пятницу глава ведомства Ион Пержу.

"Мы уже находимся на финишной прямой. Да, мы должны были подписать соглашение до 31 марта, поскольку 1 апреля в Японии наступает новый бюджетный год", - сказал Пержу во время брифинга.

Однако в связи пандемией стороны не успели подписать договор. Но в Японии пошли на встречу молдавскому Минсельхозу и согласились выделить деньги из бюджета, предусмотренного на 2020 год.

"Мы выполнили все условия, далее посол Молдовы в Японии Василе Бумаков должен его подписать", - добавил Пержу.

Контракт предусматривает, что японская сторона выделит кредит Минсельхозу в размере 18 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на закупку сельскохозяйственной техники.

Ранее депутат Платформы "ДА" Александр Слесарь подал запрос в Министерство сельского хозяйства и регионального развития. Народный избранник изложил в нем свое видение происходящего. Слусарь, указал, что молдавская сторона затягивает процесс кредитования.

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