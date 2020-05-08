В Молдове подтверждены 123 новых случая заражения COVID-19

Таким образом, общее число подтвержденных лабораторным путем случаев заболевания достигло в Республике Молдова 4 тысяч 728.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Еще 123 случая инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэавяну на брифинге в пятницу.

"После проведения 874 тестов были подтверждены еще 123 случая", - заявила Думбрэвяну.

По словам министра, в двух случаях вирус был занесен в страну, а в остальных речь идет о внутренней передаче инфекции.

В Кишиневе зафиксированы 45 случаев, в приднестровском регионе - 11; Бессарабке - 7; Бельцах, Кагуле, Сынджерей, Штефан-Водэ, Страшенах - по 5 случаев; Кэлэрашь, Яловенах - по 4 случая; Каушанах, Чадыр-Лунге, Криулянах, Фалештах - по 3 случая; Теленештах и Единец - по 2 случая; Новых - Аненах, Комрате, Дрокии, Глодянах, Оргееве, Резине, Рышканах, Сороках, Унегенах - по одному случаю.

Глава ведомства добавила, что только за последние сутки выздоровели еще 89 человек. Таким образом, общее количество излечившихся достигло 1826 пациентов. Думбрэвяну подчеркнула, что общее количество летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусом, составляет 150 случаев.

Таким образом, число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 4 тысяч 728, а активных случаев заражения - 2 тысяч 752.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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