Премьер объявил о завершении карантина в Сороках и Брынзенах

Ограничительные меры, введенные в Молдове в связи с пандемией коронавируса, постепенно начинают ослабевать.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Уже в ближайшие дни в подавляющем большинстве населенных пунктов, где был введен карантин, ограничительные меры сократятся. Об этом во время брифинга в пятницу заявил председатель комиссии по ЧС, премьер-министр Ион гику.

В Сороках и Брынзенах карантин прекратился в пятницу. Далее, 10 мая, будут приостановлены ограничительные меры в селах Этулия и Чишмикей. А в понедельник режим карантина будет снят в Глодянах. Таким образом, 11 мая в Молдове под карантином останутся только два населенных пункта: Штефан - Водэ и село Талмаза.

Вместе с тем, как рассказал премьер, на 9 мая в Кишиневе и Бельцах не будет ходить общественный транспорт.

С другой стороны, с понедельника Агентство государственных услуг расширит спектр предоставляемых услуг. Помимо этого по всей стране возобновят работу и рынки, за исключением Кишинева и Бельц.

"Мы также обсудили возможность разрешить работу стоматологиям и парикмахерским. Но окончательное решение будет принято позднее", - сообщил Кику.

По словам премьера, хоть ограничительные меры постепенно начинают спадать, а режим ЧП будет отменен 15 мая, это вовсе не означает, что не следует соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.

"Отмена режима чрезвычайного положения не влечет автоматической отмены ограничений", - добавил Кику.

В пятницу вечером число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 4 тысяч 728, а активных случаев заражения - 2 тысяч 752.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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