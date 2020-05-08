"Мы вместе": Россотрудничество поздравило молдавских ветеранов с Днем Победы

Россотрудничество совместно с Торговым представительством РФ провело акцию, посвященную ветеранам и Дню Победы.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Волонтеры при поддержке российских организаций и молдавских компаний передали в подарок ветеранам Великой Отечественной войны продуктовые наборы, книги и цветы.

Акция МЫ ВМЕСТЕ © Photo : Россотрудничество

Акция МЫ ВМЕСТЕ © Photo : Россотрудничество

Акция МЫ ВМЕСТЕ © Photo : Россотрудничество

Акция МЫ ВМЕСТЕ © Photo : Россотрудничество 1 / 4 © Photo : Россотрудничество Акция МЫ ВМЕСТЕ

Волонтеры организации "Молодежь любит Молдову" и приднестровского проекта "Мы рядом" поздравили более 100 ветеранов ВОВ в Кишинёве и Тирасполе c праздником Победы. Они передали им в подарок праздничные продуктовые наборы, книги и цветы.

Мероприятие проходило в рамках акции "Мы вместе", посвященной 75-летию Великой Победы, организованной Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Торговым представительством России.

Акцию поддержали также и коммерческие компании, оказали содействие и Координационный совет российских соотечественников в Республике Молдова и Союз русских общин Приднестровья.

Ветеранам войны были адресованы слова глубокой признательности и пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

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