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"Мы вместе": Россотрудничество поздравило молдавских ветеранов с Днем Победы

© Photo : Россотрудничество
В Молдове
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (196)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200508/30185251/my-vmeste-rossotrudnichestvo-pozdravilo-moldavskikh-veteranov-s-dnem-pobedy.html

Россотрудничество совместно с Торговым представительством РФ провело акцию, посвященную ветеранам и Дню Победы.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Волонтеры при поддержке российских организаций и молдавских компаний передали в подарок ветеранам Великой Отечественной войны продуктовые наборы, книги и цветы. 

  • Акция МЫ ВМЕСТЕ
    Акция МЫ ВМЕСТЕ
    © Photo : Россотрудничество
  • Акция МЫ ВМЕСТЕ
    Акция МЫ ВМЕСТЕ
    © Photo : Россотрудничество
  • Акция МЫ ВМЕСТЕ
    Акция МЫ ВМЕСТЕ
    © Photo : Россотрудничество
  • Акция МЫ ВМЕСТЕ
    Акция МЫ ВМЕСТЕ
    © Photo : Россотрудничество
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© Photo : Россотрудничество
Акция МЫ ВМЕСТЕ

Волонтеры организации "Молодежь любит Молдову" и приднестровского проекта "Мы рядом" поздравили более 100 ветеранов ВОВ в Кишинёве и Тирасполе c праздником Победы. Они передали им в подарок праздничные продуктовые наборы, книги и цветы.

© Sputnik / Alexander Kapustyanskiy
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Мероприятие проходило в рамках акции "Мы вместе", посвященной 75-летию Великой Победы, организованной Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Торговым представительством России. 

Акцию поддержали также и коммерческие компании,  оказали содействие и Координационный совет российских соотечественников в Республике Молдова и Союз русских общин Приднестровья. 

Ветеранам войны были адресованы слова глубокой признательности и пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (196)

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