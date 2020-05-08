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В Молдове зафиксированы еще две смерти от коронавируса  

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1033)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200508/30185819/v-moldove-zafiksirovany-esche-dve-smerti-ot-koronavirusa-.html

В пятницу, 8 мая, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Молдова достигло 4 тысяч 728.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. К вечеру пятницы, 8 мая, в Молдове зарегистрированы еще две смерти пациентов, у которых ранее подтвердилась инфекция COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Положительный результат Covid-19
© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
В Молдове подтверждены 123 новых случая заражения COVID-19

 В пятницу скончалась 78-летняя жительница Глодянского района. Она страдала от рака кишечника в последней стадии.

 В ведомстве также подтвердили смерть 67-летнего жителя Бессарабки. Он, как и первая жертва, тоже страдал от онкологического заболевания.

Таким образом, число выявленных случаев коронавирусной инфекции к концу пятницы, 8 мая, достигло 4 тысяч 728, а активных случаев заражения - 2 тысяч 752. Число выздоровевших пациентов достигло 1826.  

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1033)

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