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Курс валют на выходные: ситуация неоднозначна

© AP Photo / LM Otero
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200508/30186737/kurs-valyut-na-vykhodnye-situatsiya-neodnoznachna.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 8 мая. Доллар и евро продолжают падение.

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
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В выходные доллар подешевеет еще на один бан и установится на отметке 17,7722 лей. А вот евро подешевеет на 10 банов, он будет стоить 19.1833 лей.

За румынский лей будут давать 3,9 молдавских лея.

 Несколько подорожают российский рубль и украинская гривна - 0,2405 и 0,6645 лей соответственно.

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