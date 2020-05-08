Курс валют на выходные: ситуация неоднозначна

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 8 мая. Доллар и евро продолжают падение.

В выходные доллар подешевеет еще на один бан и установится на отметке 17,7722 лей. А вот евро подешевеет на 10 банов, он будет стоить 19.1833 лей.

За румынский лей будут давать 3,9 молдавских лея.

Несколько подорожают российский рубль и украинская гривна - 0,2405 и 0,6645 лей соответственно.

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