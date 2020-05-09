Что происходит с туристической отраслью

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Сложно говорить по какому сценарию будет развиваться ситуация в нынешнем туристическом сезоне. Высоки риски того, что туристические компании понесут значительные издержки. Хотя первые обнадеживающие для туркомпаний сигналы все же есть. По словам президента РМ Игоря Додона, скорее всего, после 15 мая для осуществления регулярных рейсов будут сняты ограничения с теми странами, в которых также нет ограничений.

А накануне, 7 мая, премьер-министр Республики Молдова Ион Кику встретился с представителями ассоциаций различных секторов туризма, в т.ч. с руководителем Ассоциации патронатов индустрии туризма Республики Молдова (APIT) Сергеем Маня.

По его словам, на рабочей встрече, обсуждались главные проблемы, а также возможные решения для выхода из кризиса отрасли, связанного с пандемией.

"Правительство работает над предложениями и рекомендациями APIT и профильных ассоциаций", - сказал Маня.

Он также отметил, что премьер-министр выступил с предложениями, основанными на опыте других стран, но и с учетом специфики нашей страны. Одна из проблем, которую обсудили в ходе рабочей встречи, была ситуация с отказами по турам в связи с COVID-19.

"Премьер высказался за необходимость во встречах рабочей группы на следующей неделе, с привлечением министерств и ведомств для более быстрого решения текущих проблем, но и выявления решений для качественного восстановления и развития отрасли в будущем", - сообщил Sputnik Молдова руководитель Ассоциации патронатов индустрии туризма РМ.

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