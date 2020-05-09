Сколько ветеранов ВОВ осталось в Молдове

По данным Минобороны, еще в 2014 году в Молдове проживали 2065 ветеранов, а в 2020 году их осталось всего 268, но статистика Национальный кассы соцстрахования показывают иную картину.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Большинству ветеранов Второй мировой войны, которые остались в живых, уже более 90 лет.

Данные, предоставляемые министерством обороны Молдовы, сильно отличаются от цифр Национальной кассы соцстрахования, которая распределяет пенсии.

Так, по докментами Минобороны, еще в 2014 году в республике проживали 2 тысячи 65 ветеранов, а в 2020 году осталось всего 268 участников ВОВ и 192 работника тыла.

Данные Национальный кассы соцстрахования показывают иную картину. Согласно НКСС, в Молдове осталось всего 193 участника войны.

Согласно председателю Организации ветеранов Алле Мироник, в 1987 году, когда была основана организация, в стране проживало около 160 тысяч ветеранов.

"К настоящему моменту в Кишиневе остались 88 ветеранов. Остальные проживают в районах страны. В Гагаузии не осталось ни одного, в Бессарабке всего один. А в столичном секторе Чеканы - четверо", - сказала Мироник корреспонденту Sputnik Молдова.

Движение "Наследники Победы"

Поскольку в нашей стране осталось мало участников ВОВ, проблема сохранения памяти об этой страшной войне становится актуальной.

"Молодые люди встречаются с ветеранами войны, общаются с ними, записывают их воспоминания, чтобы сохранить все для будущих поколений. Для нас память о великих подвигах представляет большую ценность", - заявила Мироник.

Поддержка ветеранов

По данным НКСС, в настоящий момент в стране проживают 193 участника Великой Отечественной войны и 56 приравненных к ним лиц, которые получают льготы, около 700 леев ежемесячно.

В начале апреля Минобороны запустил телефон доверия "Ветеран", чтобы поддержать людей в возрасте.

Большинство звонящих просят купить им продукты питания или лекарства. В ведомство обращались чаще всего ветераны и вдовы из Кишинева, также Оргеевского, Каушанского, Дубоссарского, Штефан-Водского и Единецкого районов.

Отдых и лечение ветеранов

Согласно молдавском законодательству, правом на бесплатное санаторное лечение могут претендовать инвалиды и ветераны войны, ветераны труда и другие категории лиц.

Инвалиды войны могут пользоваться таким лечением каждый год, а иные категории ветеранов - раз в три года.

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