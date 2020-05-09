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Погодные рекорды Молдовы 9 мая

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (1125)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200509/30186669/pogodnye-rekordy-moldovy-9-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Наиболее теплое 9 мая на территории Молдовы выдалось чуть менее 20 лет назад.

Заповедник Плаюл Фагулуй
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 2003 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,4 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 9 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1909 году. Тогда термометры показали всего + 0,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1125)

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