Погодные рекорды Молдовы 9 мая

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Наиболее теплое 9 мая на территории Молдовы выдалось чуть менее 20 лет назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 2003 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,4 градуса по Цельсию.
А наиболее холодное 9 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1909 году. Тогда термометры показали всего + 0,9 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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