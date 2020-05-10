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Контрольно-пропускной пункт Паланка

За последние сутки в Молдову прибыло более тысячи человек

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200510/30203296/za-poslednie-sutki-v-moldovu-pribyli-pochti-poltory-tysyachi-chelovek.html

В Молдову продолжают возвращаться наши соотечественники. Некоторые из них прилетают домой чартерными рейсами.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 2 тысячи 311 человек, из них тысяча 407 въехали в страну. Таковы данные Пограничной полиции Молдовы.

Грузовики
© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
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Больше всего людей пересекали молдавско-румынскую границу - 570. Еще 517 прибыли в страну через молдавско-украинские КПП. Другие 320 вернулись в Молдову чартерами.

Вместе с тем, все 2 тысячи 311 человек были обследованы, а прибывшими в республику заполнены тысяча 407 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не зафиксировано симптомов коронавируса.

Кроме того, тысяча 178 граждан подписали декларации о приобретении обязательного полиса медицинского страхования на текущий год.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Ожидается, что режим ЧП будет отменен 15 мая.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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