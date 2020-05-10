12:31 10 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.66
Поиск
Министерство здравоохранения.

COVID-19: Минздрав опубликовал обновленные данные по Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1036)
333 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200510/30203452/covid19-minzdrav-opublikoval-obnovlennye-dannye-po-moldova.html

Количество пациентов, которые выздоровели от коронавируса и были выписаны из больниц, продолжает расти.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. За последние сутки из больниц Молдовы выписаны 33 человека, излечившихся от COVID-19. Таким образом, общее число выздоровевших составило тысячу 958.

Премьер-министр Ион Кику.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Премьер объявил о завершении карантина в Сороках и Брынзенах

К настоящему моменту в стране зарегистрированы 4 тысячи 867 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Состояние здоровье пациентов следующее: тяжелое - 256 человек, среднее - 400, у остальных удовлетворительное состояние здоровья.

Вместе с тем, в стране зафиксированы еще четыре смерти от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Речь идет о 67-летней жительнице Кишинева, 57-летнем и 66-летнем жителях столицы, а также о 72-летнем враче Иване Шляхтицком, который работал в Чадыр-Лунге. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 165.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1036)

По теме

В Молдове зафиксированы еще две смерти от коронавируса  
В России озвучили условия для снятия ограничений из-за коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Как прошел День Победы в странах ближнего зарубежья
Общая Победа: как отмечают 9 мая в странах ближнего зарубежья
Общая Победа: как отмечали 9 Мая в странах ближнего зарубежья
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться