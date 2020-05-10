COVID-19: Минздрав опубликовал обновленные данные по Молдове

Количество пациентов, которые выздоровели от коронавируса и были выписаны из больниц, продолжает расти.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. За последние сутки из больниц Молдовы выписаны 33 человека, излечившихся от COVID-19. Таким образом, общее число выздоровевших составило тысячу 958.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы 4 тысячи 867 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Состояние здоровье пациентов следующее: тяжелое - 256 человек, среднее - 400, у остальных удовлетворительное состояние здоровья.

Вместе с тем, в стране зафиксированы еще четыре смерти от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Речь идет о 67-летней жительнице Кишинева, 57-летнем и 66-летнем жителях столицы, а также о 72-летнем враче Иване Шляхтицком, который работал в Чадыр-Лунге. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 165.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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