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В Молдове от COVID-19 скончался еще один врач

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1036)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200510/30203701/v-moldove-ot-covid-19-skonchalsya-vrach.html

Общее количество летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусом, в Республики Молдова достигло 165.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. От коронавирусной инфекции скончался молдавский врач, хирург Чадыр-лунгской районной больницы Иван Шляхтицкий, сообщили в Минздраве.

Министерство здравоохранения.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"С глубокой скорбью министерство здравоохранения, труда и соцзащиты сообщает о смерти 72-летнего врача Ивана Шляхтицкого", - заявили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что хирург, работавший в Чадыр-лунгской больнице, был госпитализирован 1 мая в Институт скорой медицинской помощи. Медика доставили туда из Комратской районной больницы.

"Это большая потеря для медицинской системы. Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам", - сообщили в ведомстве.

К утру воскресенья в Молдове зафиксированы 4 тысячи 867 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Состояние здоровье пациентов следующее: тяжелое - 256 человек, среднее - 400, у остальных удовлетворительное состояние здоровья. Общее количество летальных исходов достигло 165, а выздоровели тысяча 958 пациентов.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1036)

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