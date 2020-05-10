Эксперт рассказал о сценариях, которые ждут республику на политической арене

Депутаты Виолетта Иванова, Владимир Витюк, Елена Бакалу и Олег Сырбу объявили 8 мая о выходе из Демократической партии Молдовы, а также о том, что покидают состав фракции политформирования в высшем законодательном органе. У ДПМ после выборов в парламент была вторая по численности фракция (30 кресел в высшем законодательном органе республики), сейчас в ней осталось 17 депутатов. В рамках интервью, Чуря ответил сразу на несколько вопросов о политическом будущем страны.

- Если и другие депутаты-демократы присоединятся к парламентской группе Pro Moldova, каким окажется будущее нынешнего правящего большинства?

- Уже ясно, что распад Демократической партии не остановить, а досрочные парламентские выборы, кажутся правдоподобным сценарием. У блока ACUM и группы Pro Moldova очень сложные переговоры и трудно поверить в то, что им удастся создать парламентское большинство. Есть много возможностей, в том числе досрочные парламентские выборы, но в этом случае мы попадем в зону сильной политической турбулентности.

-Тогда какова цель развала ДПМ?

- Первый шаг, сделанный оппонентами правящего большинства, - дестабилизация политической ситуации. Они рассчитывали на разрушение парламентского большинства - процесс, который походит к концу. Я не знаю, в какой степени оппозиция просчитала свои дальнейшие шаги, но не думаю, что у нее есть конкретный план, который она может предложить обществу. У нас бывает, говорят, - потом посмотрим. Они расценивают досрочные выборы, как возможность примирить всех. Разрушим все, что есть, а на выборах посмотрим, что произойдет. Вот так могут вернуться в политику олигархи.

- Кто выиграет в этой ситуации?

- ПСРМ окажется в благоприятной ситуации - не они будут виноваты в политической дестабилизации, но неясно, сможет ли партия взять достаточно мандатов. На следующих выборах очень многое будет зависеть от предвыборной кампании.

- Проведение выборов в этом году какую выгоду могло бы принести оппозиции?

- Насколько я могу заметить, оппозиция не против досрочных выборов, поскольку ее цель - дестабилизация политической конъюнктуры. Если моя гипотеза о вовлеченности олигархов из-за границы верна, то оппозиция сможет похвастать внушительными ресурсами, что позволит ей провести впечатляющую предвыборную кампанию. С деньгами олигархов и при поддержке Запада, между которыми существует неформальная коалиция, оппозиция сможет получить хорошие результаты на выборах.

- Если группе Pro Moldova удастся стать политической партией до парламентских выборов и принять в них участие, какие у них шансы?

- Все зависит от ресурсов. Думаю эта группа сможет сыграть на ностальгии, которая может быть у части населения. Pro Moldova может претендовать на мандаты в парламенте. Так или иначе, мы будем свидетелями борьбы между правыми партиями, центристами, такими как Pro Moldova, Демпартия, партия "Шор", партией левого толка ПСРМ, которая, думаю, сможет мобилизовать свой электорат.

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